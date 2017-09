Politietop én ministerie faalden in geldsmijtrel

De politietop heeft jarenlang 'onvoldoende krachtig' opgetreden tegen overschrijdingen van het budget van de Centrale Ondernemingsraad (cor) van de Nationale Politie. Onder voorzitterschap van Frank Giltay gaf de cor in drie jaar 7,5 ton te veel uit. De minister wist dat pas in april 2016. Maar er waren al wél waarschuwingen van toezichthouders over het financieel beheer van de hele politieorganisatie. Daar gebeurde niets mee.

Dat concludeert een commissie onder leiding van Maarten Ruys. De commissie deed onderzoek naar de geldverspilling, de rol van toenmalig korpschef Gerard Bouman, de politiek en mogelijke omkoping van de cor om steun te krijgen voor het beleid.

Volgens Ruys is onzorgvuldig met publiek geld omgesprongen. De politie stond weliswaar onder grote tijdsdruk door de reorganisatie, erkent de commissie, maar dat rechtvaardigde de verkwisting niet.

Geen hard bewijs voor omkoping

Bouman kreeg signalen over het geldverkwistende gedrag van de COR en vooral voorzitter Giltay. Hij maande tot soberheid, maar liet dat op zijn beloop. Tijdens verschillende kwartaalgesprekken kreeg de cor-voorzitter te horen dat hij het zuiniger aan moest doen, meldde deze krant gisteren al, maar er gebeurde vervolgens niets. Giltay bleef volgens de politietop te veel geld uitgeven aan dure vergaderlocaties en diende vage declaraties in.

Toch werd niet ingegrepen. Bouman wist dat de cor eigenlijk op politiebureaus zou moeten vergaderen, maar hij ging zelf ‘een keer of zes’ mee naar restaurant BoatHouse in Almere, waar Giltay kind aan huis was. ,,Mijn relatie met de COR is een bijzondere”, heeft Bouman hierover verklaard, zo staat in vertrouwelijke documenten. ,,Ik kan niet zeggen dat ik het niet wil hebben.”

Toch heeft de commissie-Ruys geen hard bewijs gevonden dat Bouman met zijn 'tolerante handelwijze' de belangrijkste adviestrajecten van de COR heeft beïnvloed. 'Een aantal gesprekspartners heeft bij de onderzoekscommissie gewezen op mogelijke oneigenlijke beïnvloeding, maar hiervoor desgevraagd geen bewijzen kunnen leveren'.

Bouman blunderde aan alle kanten

Door een persoonlijke lening van 4.000 euro aan Giltay te verstrekken, handelde Bouman volgens de commissie-Ruys 'onprofessioneel en ongepast'. 'Het verstrekken van deze lening leidt tot een afhankelijkheidsrelatie en heeft dus invloed op hun verdere (zakelijke) relatie'.