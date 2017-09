Politievrijwilligers slaan alarm: Politie laat ons in de kou staan

Video/Update Auto rijdt huis binnen, slapende bewoner (75) zwaargewond

13:42 Een auto reed vanochtend rond 7.30 uur een woning aan het Boscheind in Luyksgestel naar binnen, precies op de plek waar de bewoner lag te slapen. De 75-jarige bewoner werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de auto, een man (26) en vrouw (40) uit Letland, zijn aangehouden. Het is nog niet duidelijk wie de bestuurder was. Volgens omwonenden is het al de derde keer dat er een auto tegen het huis reed.