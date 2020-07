Politievrijwilligers woedend om schrappen opleidingen

Vorige week ontving de LOPV het bericht dat er geen opleidingen komen voor politievrijwilligers die willen doorstromen van surveillant naar agent. Daarnaast komen er ook geen nieuwe opleidingen voor mensen die graag als politievrijwilliger aan de slag willen. ‘Terwijl in 2018 zou zijn toegezegd dat er zo snel mogelijk weer ruimte zou worden gecreëerd om nieuwe vrijwilligers op te leiden’, zo valt te lezen in de brief. LOPV-voorzitter Berndt Rif vindt dit onaanvaardbaar. ,,Dit kan niet. Al jarenlang beloven zowel de politie als de politiek dat er zo snel mogelijk ruimte komt om nieuwe vrijwilligers op te leiden. En opnieuw laten ze ons in de kou staan.”



Opleidingen aan de politieacademie worden opnieuw ontwikkeld als gevolg van de coronacrisis en daarbij krijgen de reguliere opleidingen voorrang. ,,Vrijwilligers worden op de tweede plaats gezet’’, stelt Rif, die er niet over uit kan. ,,Pas volgend jaar gaan ze kijken welke aanpassingen gedaan kunnen worden.”



Volgens Rif is er al een jarenlange vertraging opgelopen, waardoor de instroom van nieuwe vrijwilligers minimaal is. ,,De uitstroom daarentegen wordt alsmaar groter. Politievrijwilligers hebben hart voor het vak en willen doorgroeien. Als deze kans ze ontnomen wordt, dan zoeken ze hun heil ergens anders. Ze zijn het zat om aan het lijntje gehouden te worden en geloven de beloftes van de politie niet meer.”