Pools homostel ‘weggepest’ uit Flevoland: We konden er niet meer tegen

,,Het is in- en intriest’’, zegt de Groningse Sarah die de twee Polen heeft opgevangen. ,,Ze zijn zwaar aangeslagen, huilen veel.’’ Ze is vrijwilliger van de Stichting Safehouses Melina Lameé (die mensen uit de lhbt-gemeenschap opvangt die problemen hebben) en biedt Patryk en Grzegorz tijdelijk onderdak aan. Communiceren is moeilijk, zegt ze, want ze spreken geen Engels, Duits of Nederlands. Via een online-vertaalprogramma vertelt Grzegorz over de ellendige laatste maanden.