Populaire autovlogger (39) filmt aanhouding Nederlandse 'straatracers': 'We hebben toch niks gedaan?’

Dost en een vriendin die op de bijrijdersstoel zit reageren zichtbaar verrast als ze uit het niets worden omsingeld door zeker vijf politieauto’s. ,,Wat is dit nou weer? We hebben echt niks gedaan toch? We reden zo langzaam!’’, vertelt hij, met een dashboardcamera op zijn gezicht gericht. ,,Zo zit je heel relaxed te touren en verschijnt er ineens overal politie. We worden gewoon ingesloten.’’



De Nederlanders worden verzocht uit te stappen en de autosleutels van hun zelfbenoemde ‘oude CO 2 -bommen’ in te leveren. Ze weten op dat moment niet waarvan ze beschuldigd worden. ,,Ze willen ons niet vertellen wat er aan de hand is.’’ Even later vertelt de Rotterdammer dat de agenten ‘niet helemaal tevreden zijn over mijn fantastisch mooie grote banden’. Hij zucht. ,,We staan echt helemaal ingebouwd. Net alsof ik er vandoor ga. Dit ding gaat 2 kilometer per uur, of zo.’’