Populariteit Nederlandse campings flink gestegen

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek staat de groei van het aantal campinggasten van dit jaar haaks op de ontwikkelingen van voorgaande jaren. Toen was er vooral sprake van daling.



Gelderland is de provincie waar het meest wordt gekampeerd. In het eerste halfjaar sloegen daar 256.000 mensen hun bivak op. Kamperen in Groningen zit ook in de lift, maar de cijfers liggen aanzienlijk lager dan in het Gelderse. Het aantal gasten nam er met 48 procent toe tot 13.000.



De buitenlandse kampeerders komen vooral uit Duitsland. Met 703.000 gasten maken de oosterburen 77 procent uit van het totale aantal buitenlandse kampeerders van 1,9 miljoen. Op de tweede plaats komen de Belgen van wie er 221.000 kwamen kamperen.



In andere vormen van overnachten zat ook groei. Zo nam het aantal gasten in groepsaccommodaties met 9,1 procent toe tot 779.000. Hotels kregen 14,5 miljoen gasten, een stijging van 6,1 procent. Het aantal overnachtingen door zakenreizigers liet met een stijging van 8,3 procent een nog grotere groei zien.



Alle logiesaccommodaties samen waren in de eerste zes maanden goed voor 21 miljoen gasten, 5,3 procent meer dan in dezelfde periode in 2017.