Populariteit van Lego gaat door het dak: dit zijn de belangrijkste do’s en don'ts

Robbert Dijkgraaf: ‘We zitten nu in een soort wildwestfa­se, waarin mensen eerst schieten en dan pas praten’

Wetenschapper Robbert Dijkgraaf is de beoogde nieuwe minister van Onderwijs. Het AD sprak hem kort voor de voordracht over het belang van de wetenschap, nu de samenleving worstelt met grote crises als de pandemie en de klimaatverandering. ,,Voor mij is de les van de Covid-crisis dat wetenschap werkt’’, zegt Dijkgraaf. De toegenomen polarisatie baart hem zorgen. ,,We zitten nu in een soort wildwestfase, waarin mensen eerst schieten en dan pas praten.’’

1 januari