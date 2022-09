‘Porsche van pasgetrouwde Ajacied Ihattaren in vlammen op, politie vermoedt brandstichting‘

update Zes beveili­gers verdacht van dood Poolse man (37) die werd verwijderd van Breda Barst: ‘Het is heel triest wat er is gebeurd’

BREDA - De 37-jarige man die op zaterdag 17 september werd verwijderd van festival Breda Barst en onwel werd, is afgelopen weekend overleden. Het is niet duidelijk hoe de man onwel is geworden. Zes beveiligers worden verdacht van betrokkenheid bij het overlijden. Dat meldt de politie.

26 september