Portret Turks politicus in stembureau in bleef hangen door 'vergissing'

De poster van een Turkse nationalistische politicus in het Nijmeegse stembureau aan de Citroenvlinderstraat had weggehaald moeten worden. Door een 'foutje' is dit niet gebeurd, zegt een woordvoerder van de gemeente Nijmegen. Het bewuste stembureau is gevestigd in een Turks cultureel centrum.

De delegatie van vier personen van de groepering Nijmegen Rechtsaf kwam er woensdagmorgen bij de opening op luide toon eisen dat de poster en de Turkse vlag aan het zicht onttrokken moesten worden.

,,We zijn hier niet in Turkije’’, zei woordvoerder Michael van den Berg. ,,Een stembureau moet neutraal zijn.’’ Ook dreigden de mensen van Nijmegen Rechtsaf dat als de poster niet weggehaald zou worden, zij dit zelf zouden doen en zo nodig terug zouden komen met meer mensen.

Erik Maessen, voorzitter van het stembureau, belde naar het hoofdstembureau om mensen die de poster zouden weghalen. Twee gemeentewerkers deden dat om 08.30 uur. De Turkse vlag was had Maessen al aan het zicht onttrokken door een scherm voor het raam te laten zakken.

Rust

,,We hebben schriftelijk aan de burgemeester gevraagd om deze poster weg te halen bij de verkiezingen’’, zei Michael van den Berg. ,,Dat is niet gebeurd, dat vinden wij een provocatie.’’ Volgens een woordvoerder van de gemeente ligt het anders. ,,De poster had verwijderd moeten worden. Er is iets misgegaan.’’

,,Ik wist niet dat dit speelde’’, zei voorzitter Maessen van het stembureau. ,,Anders hadden we het portret wel weggehaald. We willen rust in het stembureau.’’

Klacht

Vorig jaar, tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, was er ook al ophef om deze poster. Er staat een afbeelding op van Alparslan Türkeş, een nationalistische Turkse politicus die in 1997 is overleden. Een Nijmegenaar klaagde toen over het portret. Het Turks cultureel centrum is al jarenlang stembureau. Tot vorig jaar stoorde niemand zich aan de inrichting.