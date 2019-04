PostNL keurt te pikante postzegel af: ‘Zo schokkend bloot is het ook weer niet’

PostNL heeft de druk van een postzegel tegengehouden omdat het ontwerp te pikant is. De creatie van schilder Ap Kooister uit Den Helder, een rondborstige blonde dame met ‘duidelijk zichtbaar gepiercete borsten’ en ‘i love Den Helder’ op haar voorgevel, is volgens het postbedrijf aanstootgevend en ongepast voor op een postzegel.

Het idee voor de postzegel komt van postzegelverzamelaar Cees van der Wel. Hij heeft al heel wat postzegels voorbij zien komen, óók met blote vrouwen. ,,Daarom had ik dit nooit verwacht’’, vertelt hij. ,,Er zijn ook postzegels van een halfnaakte Doutzen Kroes, dat mag dan weer wel. En deze bevallige dame wordt afgekeurd.’’

Jammer, vindt de man uit Den Helder. ,,Er was juist heel veel vraag naar en ik had al bestellingen.’’ Met de wulpse dame wilde hij Den Helder en de postzegel op de kaart te zetten. ,,Hier in de straat zit het atelier van schilder Ap Kooistra. Ik had dit schilderij zien staan en dacht ‘dit is leuk’.’’

Schokkend bloot

Van der Wel diende bij PostNL een verzoek in voor een zogenoemde persoonlijke postzegel, maar het postbedrijf wees dat af. ,,Dat heeft te maken met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij het maken van een persoonlijke zegel’’, legt woordvoerster Dagna Hoogkamer uit.

,,In dit specifieke geval is geoordeeld dat artikel 4.5 van toepassing was. Daar staat onder andere in dat de klant ertoe verplicht is geen afbeelding aan te leveren van onderwerpen die ingaan tegen de goede zeden of die kwetsend, beledigend of aanstootgevend kunnen zijn voor derden.’’ En dat was hier het geval, aldus PostNL. ,,Dit is best een pikant plaatje, met duidelijk zichtbaar gepiercete borsten. Daarom is het niet in behandeling genomen.’’

,,Zo schokkend bloot is het ook weer niet’’, meent Van der Wel, die de kwestie voor de gein al de nipplegate-affaire is gaan noemen. De woordvoerster van PostNL kan zich best voorstellen dat de ene persoon het plaatje wel vindt kunnen en de ander niet. ,,Wij moeten wel ergens een grens trekken.’’

Van der Wel laat zich niet uit het veld slaan en is nu druk bezig om zwarte balkjes over de dame heen te zetten. Maar hij snapt PostNL wel. ,,Iedereen kan een persoonlijke postzegel laten maken. Alleen de afbeeldingen worden even getoetst. Dat is terecht. Als iemand Hitler op een postzegel wil laten drukken, dan moet dat tegengehouden worden. Maar ik vind dit een beetje ver gaan. Die postzegel met Doutzen Kroes erop is prachtig trouwens en Den Helder krijgt nu in ieder geval genoeg aandacht.’’

Van der Wel mag van PostNL een ander ontwerp aandragen.