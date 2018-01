'PostNL laat de post onnodig lang liggen'

Volgens een collega is afgelopen vrijdag in 27 Brabantse wijken van het sorteercentrum Den Bosch post blijven liggen omdat er geen bezorgers waren. In Den Bosch wordt post gesorteerd voor zo'n 40 gemeenten. Het gaat onder meer om Zaltbommel, Schijndel, Vught en Boxtel.

Kerstpost

Onlangs vertelden zijn collega's in deze krant dat veel kerstpost vertraging opliep door een nieuwe sorteermethode. De nieuwe aanpak moet het sorteerders makkelijker maken om post in het juiste vak te bezorgen. Maar dat werkt(e) averechts bijvoorbeeld omdat machines 'verkeerd lezen'. Het herstellen van 'foute' post zou ook meer tijd vergen.

Betere arbeidsvoorwaarden

Volgens bestuurder Deleij kan verbetering van arbeidsvoorwaarden, waaronder een verhoging van het salaris uitkomst bieden om zo'n 3.000 vacatures te vervullen. Volgende maand verwacht hij verbeteringen in de cao te bereiken in onderhandeling met PostNL.

Volgens een woordvoerster van PostNL. is de postbezorging 'kwalitatief goed op orde'. ,,Ook de afgelopen periode is het overgrote deel van de bezorging wel degelijk goed gegaan. We voldoen ruimschoots aan onze kwaliteitsnormen. Waar bezorgen op de dag zelf niet mogelijk is, herstellen we dit zo snel mogelijk, als het nodig is op maandag. Rouwpost krijgt altijd voorrang, alle inspanningen zijn gericht op op tijd bezorgen.''