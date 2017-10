Prachtig nazomerweekend met kans op een warmterecord

Het mooie weer hebben we te danken aan de orkaan Ophalia, die een flinke hoeveelheid warme lucht vanuit Noord-Afrika richting het noorden voert. Daarbij is er weinig bewolking, dus schijnt de zon flink. De combinatie van warme lucht, veel zonneschijn en weinig wind maakt dat we maandag waarschijnlijk een 68 jaar oud record gaan verbreken. Het warmterecord voor 16 oktober staat namelijk al sinds 1949, toen het in Maastricht 24.2 graden werd. Maar het lijkt er nu sterk op dat het maandag in het zuidoosten van het land 25 graden gaat worden.



Dat het maandag zo warm wordt, is best bijzonder. Sinds het begin van de metingen (in de Bilt was dat in 1901) werd het pas twee keer eerder ná 15 oktober nog ergens in ons land 25 graden of warmer. In november is het nog nooit zomers warm geweest. Dit kan dus zomaar de laatste keer van dit jaar zijn. Daarbij laten de voorspellingen zien dat het vanaf dinsdag minder warm wordt, en de zon minder schijnt.