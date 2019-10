Prangende vraag blijft na gezinsdrama Dordrecht: Hoe kon Wendell C. zijn wapen ophalen?

Het Openbaar Ministerie maakte dinsdag op basis van onderzoek van de Rijksrecherche bekend dat C. die bewuste maandag 9 september om 17.00 uur klaar was met zijn dienst, maar dat hij om 18.00 uur speciaal terugkeerde op kantoor aan de Overkampweg in Dordrecht om daar in de kluisruimte zijn vuurwapen op te halen.



Vervolgens reed C. met de auto -een rit van nog geen tien minuten- naar zijn woning in de Heimer­stein. Daar belde hij vijf minuten later eerst zijn oudste dochter om thuis te komen, zodat zijn gezin compleet was.



Daarna schoot hij zijn vrouw Mayori en dochter Nicolle (12) en Naiomy (8) dood, waarna hij zichzelf om het leven bracht. Volgens de 112-melding moet dat om 18.25 uur gebeurd zijn.