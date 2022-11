Prijzenswaardig dat minister iets doet voor mbo’ers

De alcohol sloeg ‘gaten’ in het geheugen van Peter Herrebout; nu wil hij anderen waarschu­wen voor Korsakov

Als je Peter vraagt of hij een kopietje wil maken, dan kan het zomaar zijn dat hij het even later alweer vergeten is. Peter heeft 'gaten in zijn geheugen’. Hij lijdt aan het syndroom van Korsakov.

8 november