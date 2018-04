'Priksceptici' ergeren zich aan roep om meer vaccinaties

In Europa ontstaat steeds meer een klimaat waarin vaccinaties verplicht worden, en dat is onwenselijk. Dat stelt Anne-Marie van Raaij, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) in reactie op een noodkreet van het Europees Parlement. ,,Ouders staan steeds meer met de rug tegen de muur."

Het Europese Parlement stelt dat door gebrekkige inenting tienduizenden Europeanen ernstig ziek worden en er door mazelen in zeker vier landen zelfs alweer doden vielen. Daarom nam het vanmiddag een resolutie aan, waarin wordt gevraagd om een actieplan dat in heel Europa moet zorgen voor een hogere vaccinatiegraad.

Dat er minder gevaccineerd wordt, komt omdat verschillende groepen vraagtekens zetten bij het nut ervan. Van oudsher bestaat vanuit religieuze hoek weerstand tegen het prikken, maar de laatste jaren groeit ook de groep mensen die hun kroost niet laat inenten zónder religieuze motieven. Zij denken dat vaccinaties niet goed zijn voor de gezondheid.

Volledig scherm Anne-Marie van Raaij © LinkedIn Van Raaij, in het dagelijks leven homeopaat, vertegenwoordigt die groep. Ze plaatst grote vraagtekens bij de cijfers die het Parlement gebruikt, óók bij de genoemde sterfgevallen. ,,Het is de vraag of die informatie gebaseerd is op werkelijke feiten. Deze mensen hebben ook mazelen gehad, maar de doodsoorzaak lag mogelijk ergens anders. Anno 2018 hoeven mensen niet meer te overlijden aan mazelen."



Diverse landen hebben al maatregelen getroffen om de vaccinatiewetgeving aan te scherpen. Italië en Frankrijk hebben respectievelijk 11 en 10 vaccinaties verplicht. Van Raaij vreest dat het steeds meer die kant uit gaat. ,,Het lijkt er op dat alles wordt aangegrepen om vaccinaties te rechtvaardigen."

Volgens het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding zijn er in de jaren 2016 en 2017 49 dodelijke slachtoffers gevallen door mazelen, zowel kinderen als volwassenen. Vooral in Roemenië, Italië en Griekenland komt de ziekte relatief vaak voor. De meeste mensen die mazelen krijgen (87 procent) zijn niet ingeënt.

Zelfs áls de sterftecijfers kloppen, zet de NVKP haar vraagtekens bij de reflex van meer inenten. ,,Als je het aantal doden afzet tegen de omvang van de Europese bevolking, is het een heel klein aantal. En ondertussen is er geen oog voor de schade die vaccinaties aanrichten. Ook het RIVM sluit daarvoor de ogen. Alles is gericht op meer vaccineren."

Hans van Vliet, namens het RIVM (voluit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) programmamanager van het rijksvaccinatieprogramma, stelt dat laatste in ieder geval niet klopt. Tenminste: het RIVM streeft niet naar een vaccinatieplicht. ,,Daar gaat de politiek over."

Maar dat vaccinaties nut hebben, daar is hij van overtuigd. ,,De hele wetenschap is daar helder over. Ziektes als polio en mazelen komen minder voor omdat er gevaccineerd wordt. Het beste bewijs daarvoor is dat áls er uitbraken zijn, dat die dan plaatsvinden in de bible belt, een gebied waarin relatief weinig gevaccineerd wordt. Doordat we vaccineren zijn in Nederland al 9.000 sterfgevallen voorkomen, en daar komen er elk jaar dertig bij."

De claim van de NVKP - dat de sterftegevallen uit de statistieken niet allemaal aan mazelen te wijten zijn - neemt Van Vliet met een korreltje zout. ,,Het kan zijn dat er in individuele gevallen discussie is over de exacte doodsoorzaak, maar dat geldt niet voor de hele groep."

En, belangrijker nog, stelt Van Vliet: door puur te focussen op de sterfgevallen wordt niet het hele verhaal verteld. ,,Het beleid van vaccinaties is er vooral op gericht om complicaties te voorkomen. Handicaps, longontstekingen, opname op de intensive care... Tegenstanders van vaccinaties doen altijd net of het om onschuldige kinderziektes gaat. Dat is gewoon niet waar."