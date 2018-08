Prima vakantieweer met donderdag mogelijk hevige onweersbuien

Domweg gelukkig in... 'Ik was even dood, maar helaas was er geen reet aan'

11:40 Ze vonden het in iets kleins of iets groots. Ze vonden het dichtbij of ver weg. Ze vonden het opeens of na lang wachten. In deze zomerserie vertellen mensen hoe zij hun geluk vonden of hervonden. Vandaag: Jeroen Keers. Hij viel een kilometer naar beneden toen zijn parachute niet open ging. Die gebeurtenis gaf zijn leven een andere wending. Hij stopte met werken, vertrok uit het Gooi en woont nu in een vervallen vakantiehuisje aan de Franse kust.