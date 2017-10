Prins Bernhard jr. vaart in recordtijd van Vlissingen naar Londen

Australische kookheld Donna Hay krijgt iedereen achter het fornuis

13:04 In Australië is ze beroemder dan populaire koks Jamie Oliver, Gordon Ramsay en Yotam Ottolenghi samen. Ze verkocht dankzij haar simpele maar smaakvolle recepten wereldwijd zes miljoen boeken, heeft een eigen tijdschrift én tv-show. Kookboekenschrijfster en styliste Donna Hay is te bescheiden om op tv te gaan schreeuwen. ,,Laat mij maar lekker koken.''