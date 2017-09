Prins: techneuten moeten Sint Maarten helpen opbouwen

In Den Haag is vanochtend 'Startup Solutions Sint Maarten' gelanceerd. Via dat platform moeten techneuten inventieve oplossingen bieden voor hulp aan het door orkaan Irma getroffen eiland Sint Maarten. ,,Bij de noodhulp hebben start-ups ook een rol gespeeld, bijvoorbeeld via zonnepanelen van SuperSola en de drones van Team 510'', zegt prins Constantijn van Oranje, ambassadeur van Nederlandse start-upsector.