Prinses Amalia ziet ‘nu’ af van lidmaatschap Amsterdams corps

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) ziet de prinses er ‘nu’ vanaf om lid te worden van het omstreden studentencorps. Of dit voor haar gehele studententijd zal gelden is onduidelijk. Ook wil de RVD niet ingaan op de beweegredenen van Amalia om op dit moment geen lidmaatschap aan te vragen.

Recent ontstond er ophef over een video die online verscheen van de viering van het 34e lustrum van ASC/AVSV. Tijdens dat feest op de NDSM-werf in Amsterdam werden op een bijeenkomst van mannelijke studenten speeches gehouden waar vrouwen als ‘hoeren’ werden weggezet. Zo zeiden de heren de nekken van vrouwen te zullen breken, om ‘hun lul erin te steken’. Ook werd in een speech verwezen naar vrouwen als ‘sperma-emmers’.

‘Alles erop en eraan’

Prinses Amalia start het aankomende collegejaar aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) met de bachelor Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE). Aan haar biograaf Claudia de Breij vertelde Amalia vorig jaar nog dat ze in haar studentenstad graag bij het corps zou willen. ,,Met een jaarclub, alles erop en eraan.’’

Haar vader, de toenmalige prins Willem-Alexander, was in diens studententijd lid van Minerva, het Leidse studentencorps. Zijn moeder, prinses Beatrix, en prinses Juliana gingen hem daarin voor.

Tegenover Claudia de Breij gaf Amalia aan het bachelorgedeelte van haar studie (drie jaar) in Nederland te willen volgen, om vervolgens een aantal studiejaren in het buitenland door te brengen. Naast het corps zijn er zo’n 60 kleinere studentenverenigingen in de hoofdstad. Bij één van de grootste en oudste, Lanx, wil vanmiddag niemand ingaan op de vraag of de prinses bij die vereniging een aanmeldformulier heeft ingevuld.

Een andere mogelijkheid is dat ze op een later moment lid wordt van ASC/AVSV, als de recentste publicitaire storm rond de vereniging enigszins is geluwd.

Milou Deelen is journalist, activist en feminist. In 2017 ging ze viraal met een filmpje waarin zij zich uitsprak tegen slutshaming bij Vindicat, het studentencorps waarvan Deelen lid was. Ze heeft een dubbel gevoel bij het besluit van de prinses. Deelen: ,,Aan de ene kant vind ik het heel moedig, ze maakt een duidelijk statement. Aan de andere kant: vrouwen moeten bij misstanden niet afzien van een lidmaatschap, maar mannen moeten emanciperen.”

Deelen vindt het ook persoonlijk jammer voor de prinses, die in haar boek duidelijk aangaf graag bij het corps te willen. ,,Amalia is ook een jonge vrouw, maar wellicht voelde ze de druk vanuit de media en de mensen die haar adviseren om hier vanaf te zien. Dat is ook wel ‘part of the job’, in haar geval.”

De laatste jaren lijkt, mede door de Metoo-beweging, ook in de studentenwereld verandering door te dringen. Zo openbaarden studentes van ASC na de meest recente misstanden op de vereniging zelf een brief aan het bestuur waarin ze seksistisch en discriminerend gedrag afwijzen. Deelen bevestigt: ,,De maatschappij is ook veranderd, nu deze mannen nog. Maar de cultuurverandering die je tegenwoordig langzaam begint te zien binnen het corps, is wel degelijk hartstikke belangrijk.”

,,Ik weet eerlijk waar niet of Amalia's besluit één op één met het gedoe rond het corps te maken heeft,’’ reageert Vorsten-hoofdredacteur Justine Marcella. ,,Aan de ene kant heeft ze door het terugstorten van haar toelage al laten blijken over een sterke sociale antenne te beschikken, aan de andere kant: er verandert de komende maanden al zo veel in haar leven, misschien komt het helemaal niet zo slecht uit om pas aan het begin van haar tweede studiejaar lid te worden van de vereniging.’’

