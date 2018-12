Prinses Beatrix: ‘Blijf dansen, blijf muziek maken’

Scholen door heel het land worstelen met beledigen­de memes van scholieren

30 november Middelbare scholen in heel het land worstelen met beledigende memes die gemaakt worden door scholieren. Hun eigen leraren spelen de hoofdrol, maar die vinden dat niet altijd even grappig. Het Frits Philips lyceum in Eindhoven heeft een 16-jarige jongen geschorst omdat ‘het de spuigaten uitliep'.