‘Privédetective voor de onderwereld’ opgepakt in groot drugsonderzoek

De Limburgse privédetective Gilbert S. lijkt diep in de criminaliteit verzeild te zijn geraakt. De man die klusjes zou hebben opgeknapt voor de Vlaamse topcrimineel Flor B. is nu ook aangehouden in een groot drugsonderzoek in Zuid-Limburg. Hij kreeg vrijdag bovendien een celstraf opgelegd vanwege een coketransport in Antwerpen.

Privédetective Gilbert S. (55) duikt sinds eind vorig jaar op in het ene na het andere strafdossier. De geboren Limburger die met zijn recherchebureau zowel in Nederland als België een vergunning heeft, zou ook aan beide kanten van de grens vuile handen hebben gemaakt. Vrijdag veroordeelde de rechtbank van Vlaanderen hem nog tot vier jaar cel, waarvan twee jaar voorwaardelijk, vanwege een lading van 1200 kilo coke die vorig jaar oktober werd onderschept.

De uitspraak mocht de Nederlander thuis in Zutendaal, net over de grens bij Maastricht, afwachten met een enkelband. Vorige week woensdag werd hij echter op verzoek van Nederland opgepakt in een ander drugsonderzoek. Er zijn nog drie verdachten aangehouden, onder wie een horecaondernemer uit Zuid-Limburg. Het draait om drugs en geld, handel en witwassen. Maar verder wil het Openbaar Ministerie niks loslaten over de zaak. Ook zijn advocaat Jan Swennen wil niet reageren.

Ook in België loopt nog een onderzoek tegen hem. Opsporingsdiensten linken hem aan de grootste crimineel van het land: Flor B. De Vlaming, die vanwege zijn gewelddadige imago ook wel ‘De Vingerknipper’ wordt genoemd, zou hem hebben ingehuurd. De privédetective moest rechercheurs en officieren van justitie observeren. Ook kreeg hij via corrupte contacten informatie uit de politiesystemen en speelde deze door aan Flor B., meldden Belgische media eerder. Panorama doopte hem vervolgens tot ‘privédetective voor de onderwereld’.

Volledig scherm Archieffoto van Flor B., voor wie de Limburgse privédetective verschillende klusjes zou hebben opgeknapt. © Photo News

Pittige dingen

„Het zijn pittige dingen om te lezen”, reageert de vrouw van Gilbert S. telefonisch op de beschuldigingen. „Van A wordt B gemaakt en uiteindelijk zelfs C. Er wordt van alles geschreven.” En bovenop al die beschuldigen volgde vorige week de nieuwe aanhouding vanwege een Nederlands politieonderzoek. De vrouw lag in het ziekenhuis toen haar schoondochter het kwam vertellen: „Ik dacht: ‘Dat kan er ook nog wel bij...’”

We gingen uitwaaien in Knokke, maar blijkbaar woont daar ook een magistraat. Dat wordt dan aan elkaar gekoppeld vrouw van Gilbert S.

De vrouw runt met haar man het recherchebureau. Samen zouden ze volgens de politie onder andere in Knokke iemand hebben geschaduwd: „Het klopt dat we in Knokke waren. Dat was in een periode in het jaar waarin we het altijd zwaar hebben vanwege eerdere sterfgevallen in de familie. Dan gaan we even weg van huis, in dit geval uitwaaien in Knokke. Maar blijkbaar woont er ook een magistraat in Knokke. Dat wordt dan aan elkaar gekoppeld. Waar slaat dat op?”

In opdracht van Flor B. zou de privédetective eerder ook al een klusje hebben uitgevoerd door het kantoor van diens advocaat te sweepen op afluisterapparatuur. Ook die beschuldiging wuift zijn vrouw weg: „We kregen weleens van die verzoeken van paranoia mensen die bang zijn dat er microfoons zitten. Je kunt dat ook echt met apparatuur controleren of je wordt afgeluisterd. Maar dat kantoor? We kennen die advocaat niet eens.”

Wél gepolst door Flor B.

Flor B. is trouwens wel een bekende van haar man, geeft de vrouw toe. De Vlaming, die na een klopjacht nu vastzit op verdenking van grootschalige cokehandel, zou de privédetective inderdaad hebben gepolst om mensen te schaduwen. „Maar mijn man heeft meteen geweigerd. En hem gezegd dat hij dat niet mocht. Het zou ook helemaal niet kunnen. Hoe zouden wij met z’n tweetjes al die mensen moeten volgen? Het is een belachelijk idee.”

Maar dat Gilbert S. zich toch inliet met dubieuze klussen blijkt ook wel uit de veroordeling van vrijdag. In die zaak draaide het dus om 1200 kilo coke die in Rotterdam werd ontdekt door de Nederlandse douane. Die opsporingsdiensten vervingen de drugs door nepblokken coke en volgden het transport naar een loods in Wilrijk, naast Antwerpen. Gilbert S. was een van de mannen die de vrachtwagen opwachtten. Hij beweerde later dat hij was ingehuurd door een transportbedrijf om te controleren of de chauffeurs betrokken waren bij ladingdiefstallen. Dat verhaal kon de Belgische rechter klaarblijkelijk niet overtuigen, die noemde de verklaringen ‘ongeloofwaardig’: twee jaar cel.