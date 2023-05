Problemen in winkelketens door grote pinstoring lijken voorbij

Nog steeds veel stalbran­den: gemiddeld sterven per brand 3095 dieren

Ruim 130.000 dieren zijn vorig jaar om het leven gekomen door een brand in de stal waar ze werden gehouden. Dat is iets meer dan in de jaren ervoor. De stijging komt door zeven branden bij boerderijen met kippen. ,,Eén stalbrand in de pluimveesector kan het aantal dierlijke slachtoffers in één keer flink laten stijgen”, aldus het Verbond van Verzekeraars.