Problemen met patrouilleschepen marine

Celstraffen voor geweld tegen oud-voorzitter No Surrender

20:17 Vier leden van motorclub No Surrender zijn vandaag door de rechtbank in Breda veroordeeld tot celstraffen van drie maanden voor het plegen van openlijk geweld tegen een clubgenoot. Dat gebeurde vorig jaar tussen het publiek op de parkeerplaats bij IKEA in Breda. De mannen werden vrijgesproken van vrijheidsberoving, omdat de rechtbank niet kan vaststellen dat de man tegen zijn wil is meegenomen.