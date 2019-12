Proces doodschudden baby Breda: halfzus verdachte verlaat woedend publieke tribune

UpdateDe halfzus van verdachte Kevin van den B. (26) uit Breda heeft vandaag schreeuwend van woede na afloop van de zitting de publieke tribune verlaten. Ze was woedend over de beslissing van de rechtbank om Kevin verlof te geven om naar de crematie van zijn opa te gaan, die morgen plaatsvindt.

De vrouw verliet schreeuwend van woede en overstuur de publieke tribune nadat de rechtbank positief had gereageerd op het verzoek van de advocaat om de detentie van Kevin tijdelijk te schorsen. Hij mag morgenmiddag om 16.00 uur de gevangenis in Vught verlaten en moet zich zaterdag om 12.00 uur weer melden. In die tijd mag hij geen contact hebben met de moeder van zijn zoontje Rivano.

Kevin zou volgens zijn halfzus nauwelijks contact hebben gehad met zijn overleden opa. De beslissing van de rechtbank om hem tijdelijk vrij te laten was voor haar niet te verteren.

Onvoldoende bewezen

Vandaag diende de derde dag van het proces tegen Van den B. en kwam zijn advocaat aan het woord. Maandag waren de feiten behandeld, dinsdag kwamen het Openbaar Ministerie (OM) en deskundigen aan het woord. De officier van justitie eiste vijf jaar cel en tbs tegen de verdachte. Ook wilde ze dat hij wordt veroordeeld tot het betalen van 40.000 euro aan immateriële schadevergoeding aan de moeder van de baby.

De advocaat van de verdachte betoogde vandaag dat onvoldoende bewezen is dat Kevin zijn zoontje Rivano dusdanig hard heeft geschud, dat het kind daardoor hersenletsel opliep, het zogenoemde shakenbabysyndroom. Volgens de strafpleiter wordt te makkelijk heengestapt over de mogelijkheid dat het fatale letsel bij Rivano is ontstaan door een ongeluk.

Aan verdachte Van den B. is doodslag met voorwaardelijk opzet ten laste gelegd. Volgens het OM is voorwaardelijk opzet bewezen. Maar voorwaardelijk opzet kan alleen worden aangenomen als er geen sprake was van een ongeluk. En daar wringt de schoen volgens de advocaat. ,,Het ontbreken van bewijs voor een ongeluk, wil niet zeggen dat een ongeluk niet is gebeurd.” Onderzoekers hebben gesteld dat het shakenbabysyndroom ook kan optreden na een korte val, van een meter hoogte. ,,Het is voorstelbaar dat het voor ouders te beschamend is toe te geven dat er een ongeluk is gebeurd”, aldus de advocaat.

Tijdstip

Ook het tijdstip waarop Rivano zijn letsel opliep is niet exact vast te stellen, zo blijkt volgens de advocaat uit het deskundigenrapport. Het zou ook een of twee dagen eerder kunnen zijn opgelopen. Het letsel aan de oogbollen zou zelfs drie dagen tevoren kunnen zijn ontstaan. In die dagen waren beide ouders bij de baby. De advocaat wilde daarmee aangeven dat niet alleen Kevin, maar ook moeder L. het fatale letsel zou kunnen hebben toegebracht aan het kind.

De advocaat waarschuwde voor tunnelvisie. ,,We denken dat iemand heeft gedaan, en we gaan speuren naar bewijs voor die overtuiging.” Dat is wel vaker gebeurd, zeker als de verdachte al ‘vlekjes’ heeft, zo betoogt hij. ,,Waarom zou L. het niet gedaan kunnen hebben? [....] Haar verklaringen zijn zo wisselvallig dat je er af en toe geen chocola van kan maken.”

Ontkennende ouders, wisselende verklaringen: om die redenen verzocht de raadsman om vrijspraak. Hij vond dat wettig en overtuigend bewijs ontbreekt. ,,We weten te weinig om tot een goede reconstructie te komen.”

Mondbodem

Van den B. wordt ervan verdacht dat hij op 19 november 2017 thuis in Breda zijn zeven maanden oude zoontje zo hard heen en weer schudde dat het jongetje een dag later aan de gevolgen daarvan overleed. Sectie op het kind wees uit dat het ernstig hersenletsel had, bloeduitstortingen rondom de oogzenuwen, verwondingen aan zijn mondbodem en tandvlees, een gescheurd tongriempje, en inwendig letsel in zijn rompje.

In eerste instantie werd moeder L. ook als verdachte aangemerkt; een maand geleden werd die status opgeheven.