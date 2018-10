Proces Holleeder: opheldering over arrestaties?

Het moet vandaag gaan over de moord op de criminele vastgoedhandelaar Kees Houtman, die in 2005 voor zijn huis in Osdorp werd doorzeefd met kogels. En het moet gaan over de moord op Thomas van der Bijl, die over Holleeder praatte met de politie en begin 2007 in zijn café De Hallen werd doodgeschoten.