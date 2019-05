Proef met twee nieuwe stembiljetten in 2021

Update NVWA slaat alarm over ongenees­lij­ke hondenziek­te

13:53 Alle dierenartsen worden gealarmeerd over de hondenziekte brucellose. Die is niet direct dodelijk, maar beperkt het welbevinden van honden zo, dat laten inslapen meestal de enige optie is voor een getroffen dier. De ziekte is niet te genezen. Dat zegt de de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na een bericht van de NOS.