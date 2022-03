Proef NS: meer korting voor reiziger die rustige trein kiest

Hoe rustiger de trein, des te hoger de korting. Dat is het idee van de proef, waaraan alle reizigers op het traject Eindhoven Centraal - Den Haag Centraal, en alle stations ertussen zoals Tilburg, Breda en Rotterdam, kunnen meedoen. Een abonnement is niet nodig. Wel moet het e-ticket minsten een dag van tevoren worden gekocht.

Met de aanpak wil NS drukte in de treinen voorkomen en onderzoeken of lege stoelen beter benut kunnen worden. Tjalling Smit, lid van de raad van bestuur van NS, ziet het als een ‘logische vervolgstap’ om mensen te stimuleren meer met de trein te reizen. De NS wil er alles aan doen om de reiziger, nu de coronamaatregelen achter de rug zijn, weer in de trein te krijgen, aldus Smit.

Brandstofprijzen

Ook kan het mogelijk een uitkomst zijn voor mensen die vanwege de hoge brandstofprijzen nu liever niet te vaak met de auto bij het tankstation komen, denkt hij. Smit geeft als voorbeeld van prijsbewust reizen de intercity die om 10.15 uur uit Eindhoven vertrekt voor de rit naar Den Haag, met twee derde van de stoelen bezet. ,,Pak je dezelfde trein, maar twee uur later, dan is slechts een derde van de stoelen bezet. Reizigers die voor deze trein kiezen, kunnen daarom 30 procent korting krijgen.”

Hoe minder passagiers in de trein, hoe minder je hoeft te betalen om mee te reizen, dus. ,,Wie ’s avonds na 20.00 uur een kaartje koopt, zal zo’n 60 procent minder betalen dan in de spits. En ’s ochtends tussen 10.30 en 12.00 uur zal dat zo’n 40 procent zijn", lichtte Smit verder toe in Telegraaf. In de NS-reisplanner staat precies bij welke vertrektijd welke korting mogelijk is.