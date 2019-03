Proef spitstoeslag NS valt slecht bij Rover

,,Er is een maatschappelijk opgave om juist meer reizigers uit de auto en in de trein te krijgen, ook in de spits”, zegt Rover-directeur Freek Bos. ,,Dan halen we klimaatdoelen en kunnen we steden autoluw maken.’' Reizigers meer laten betalen voor reizen in de spits staat daar volgens Bos haaks op.