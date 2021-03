Prominente kickbokser Jamal Ben S. aangehouden in ‘Operatie Sky’

De bekende kickbokser Jamal Ben S. is een van de 48 personen die zijn opgepakt in de operatie ‘Sky’. Vanaf februari 2021 heeft de politie honderden miljoenen berichten via die cryptodienst live kunnen meelezen. Wim de Colvenaer, manager van Ben S., bevestigt de aanhouding van zijn cliënt.

De Colvenaer benadrukt dat de huiszoeking en daaropvolgende aanhouding van Ben S. niets te maken heeft met een verdenking van het handelen in verboden middelen. De verdenking gaat over het verkopen van de toestellen, de zogeheten Sky ECC-cryptofoons. Dat zijn geliefde toestellen binnen de georganiseerde misdaad, omdat je er versleutelde berichten mee kunt versturen. De politie in onder meer Nederland en België onderschepte in een grote operatie in totaal 1 miljard criminele berichten.

Ben S. is een grote naam in de vechtsport. De 2,05 meter lange kickbokser zou eind januari om de Glory-wereldtitel in het zwaargewicht vechten tegen Rico Verhoeven. Dat ging niet door vanwege een rugblessure, die hij heeft opgelopen tijdens de training in aanloop van de wedstrijd. Hij verschijnt aanstaande vrijdag voor de raadkamer in Mechelen. Het is geen geheim dat Sky één van de sponsors is van de Marokkaans-Belgische kickbokser. De Colvenaer zegt dat Sky dan ook een legale vennootschap is die telefoons verkoopt. Volgens hem moet nu blijken of dat strafbaar is geweest.

Reseller

In België noemen ze het bedrijf van Ben S. een ‘reseller’ van de beruchte telefoons. ,,Dat is een verkooppunt, bij hem kon je zo’n telefoon kopen waarmee je versleutelde berichten kan versturen”, legt misdaadverslaggever Jens Olde Kalter uit. ,,Dat is niet strafbaar, het is gewoon een business. Maar hij zou zich wel moeten wel afvragen: wie is mijn clientèle? Dat zijn niet de gewone ceo’s van bedrijven, dat zijn doorgaans criminelen.”

Waarom de kickbokser, die bekend is onder de bijnaam The Goliath, dan is aangehouden? Wellicht op verdenking van witwassen, stelt Olde Kalter. ,,Heeft hij een inschrijving als ondernemer? Een deugdelijke administratie? Of hebben ze grote hoeveelheden cash aangetroffen die hij niet zomaar kan verklaren?”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De politie sprak gisteren van een ‘overtreffende trap’ als het gaat om de ontmanteling van Sky. ,,Het onderzoek heeft hiermee de georganiseerde misdaad hard geraakt,” stelt de politie. ,,Veel gebruikers van EncroChat zijn vorig jaar overgestapt naar Sky ECC. Het bedrijf is inmiddels wereldwijd de grootste aanbieder van crypto communicatie met zo’n 70.000 gebruikers. In Nederland zijn ongeveer 11.000 Sky-accounts toegewezen aan Nederlandse gebruikers.” De politie heeft vanaf februari 2021 ongeveer drie weken ‘live’ kunnen meelezen. Zeker 500 agenten werden tijdens deze periode ingezet om verdachten te kunnen identificeren.

De server, die ergens in een Europees land stond, is dinsdag door de politie in beslag genomen. Het onderzoek naar de versleutelde berichten leidde in Nederland tot tientallen arrestaties. Ook in België zijn op grote schaal aanhoudingen verricht en huiszoekingen gedaan. Ook werden twee advocaten aangehouden, vermoedelijk in verband met een drugsonderzoek.

Volledig scherm Advocaten S.M. (links) en J.H. (rechts) © RV