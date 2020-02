ProRail en NS: opnieuw wekenlange spoorhinder Randstad

Treinreizigers in de Randstad kunnen vanaf zaterdag hun borst nat maken. Doordat ProRail het spoor bij Leiden en vervolgens Den Haag op de schop neemt, is het spoor tussen Amsterdam en Rotterdam komende weken ernstig ontregeld.

Voor veel treinreizigers zal het als een déjà vu voelen. Grootschalige spoorvernieuwing bij Leiden CS zorgde vorig jaar maart in de Randstad voor wekenlange hinder en chaos. Dit weekend gaan ProRail en Bam Infra opnieuw aan de slag, want het werk is nog niet klaar. ProRail, dat van ‘een megaklus’ spreekt, waarschuwt voor ernstige hinder. Niet alleen rond Den Haag en Leiden, maar ook op bij Haarlem, Amsterdam Sloterdijk en Rotterdam CS.



Dit weekend gaat Leiden Centraal - met dagelijks circa 80.000 reizigers het zesde treinstation van Nederland - eerst geheel dicht. Dat beïnvloed het treinverkeer in een fors deel van de Randstad, want de route Amsterdam-Rotterdam is de drukste van Nederland. Vanaf maandag geldt een sterk verminderde dienstregeling richting Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

Tot de draad versleten

Wél rijdende treinen zijn bovendien beduidend korter, de deels afgesloten perrons laten langer materieel niet toe. Rechtstreeks naar Utrecht treinen is onmogelijk: tussen Leiden en Alphen a/d Rijn rijden bussen. ProRail en BAM zetten de werkzaamheden hierna voort verder bij Den Haag. Dat gebeurt in de voorjaarsvakantie, van 22 februari tot 1 maart.



Rond Den Haag CS maken 18 wissels plaats voor nieuwe. Na dertig jaar zijn die tot de draad versleten. Rond Leiden (en even verderop bij Voorhout) verwijdert ProRail 28 wissels, 55 wissels worden vervangen. Over twee kilometer worden rails en bovenleiding, vervangen. Ook worden perrons opgehoogd, waardoor reizigers met een beperking eenvoudiger kunnen instappen.

Alle hinder en vertragingen ten spijt, verwachten ProRail en NS verwachten dat het leed minder groot is dan vorig jaar. Als pleister op de wonde kregen reizigers op de stations Den Haag CS, HS, Leiden, Amsterdam Zuid en Sloterdijk toen een week gratis koffie of thee in de stationskiosken. Ook werd er gratis fruit uitgedeeld. Dit na een suggestie van staatssecretaris Stientje van Veldhoven dat een geste aan reizigers op zijn plaats was.

130.000 informatiekaartjes

,,ProRail, NS en BAM Infra hebben lessen getrokken uit de ervaringen van toen,” klinkt het nu schuldbewust. Zo houdt ProRail nu extra storingsploegen ter plekke, die bij problemen direct paraat zijn. Treinreizigers zijn verder vooraf beter geïnformeerd. Zo heeft NS 130.000 informatiekaartjes uitgedeeld op diverse trajecten in de Randstad. Op stations zijn verder digitale informatieborden neergezet.



Een andere geleerde les is dat NS vorig jaar teveel treinen tijdens de werkzaamheden liet doorrijden. Toen er zich enkele plotse storingen voordeden, raakte het spoor verstopt en liep de dienstregeling vast. Door nu iets minder treinen in te plannen, is er bij storingen meer lucht in het rooster.



De spoorwegen adviseren de NS-reisplanner komende tijd extra nauwkeurig te raadplegen.