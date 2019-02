ProRail: laat trein met 250 km/u naar Enschede, Groningen en Maastricht rijden

Opnieuw minder zorginstel­lin­gen die verlies lijden

0:37 Het aantal verliesgevende zorginstellingen is in 2017 verminderd ten opzichte van het jaar ervoor, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. De situatie van eerverleden jaar is ongeveer vergelijkbaar met die van 2015. In 2016 werden de resultaten gedrukt door een forse terugwerkende cao-aanpassing van de onregelmatigheidstoeslag. Dit is de grootste oorzaak van het verschil.