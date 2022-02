ProRail legt treinstations vol met zonnepanelen, onderzoekt windmolens en zonneparken langs spoor

Dochter (18) overlijdt aan verwondin­gen na zwaar ongeval waarbij ook vader (51) om het leven kwam

BEST - De 18-jarige vrouw uit Sint-Oedenrode die vorige week zondag zwaargewond raakte bij een ongeluk in Best is overleden aan haar verwondingen. Haar 51-jarige vader kwam vlak na het ongeluk om het leven.

31 januari