ProRail niet klaar voor winterweer

Nederland heeft 5.500 wissels met verwarming, twee derde daarvan werkt op gas. Wissels met gasverwarming kunnen bij sneeuwval verstopt raken. Daarom schakelt ProRail over op elektrische wisselverwarming, die ook duurzamer en beter te monitoren is. Alleen een deel van de vernieuwde elektrische verwarming bleek tijdens de sneeuwstorm juist niet te werken.

Aanfluiting

Rikus Spithorst van Maatschappij Voor Beter OV noemt het ‘een aanfluiting’ dat ProRail niet op tijd winterklaar was. Spithorst noemt het een blunder dat de wisselverwarming is vervangen, maar dat niet is gecontroleerd of die werkte. ,,Als je thuis een nieuwe lamp erin draait, wacht je ook niet tot het donker wordt om te testen of die het doet.’’