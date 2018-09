Lerarenprotest krijgt bijval vanuit zorg en politie: reeks acties op komst

De oproep van de leraren achter PO in Actie om samen met de zorg, de politie en defensie de barricaden op te gaan , krijgt massale steun. De medewerkers lopen naar eigen zeggen allemaal tegen dezelfde problemen aan: ,,Te hoge werkdruk, te veel administratie en salarissen die achterblijven bij andere sectoren.'' Er is steun voor gezamenlijke actie, en het zorgpersoneel kondigt nu ook eigen acties aan.

De protesterende leraren achter PO in actie roepen alle overheidsmedewerkers in een brief in deze krant op om op 2 oktober naar Den Haag te komen om meer geld te eisen voor de publieke sector. Daarin schrijven de leraren dat de publieke sector 'piept en kraakt' door de bezuinigingen van verschillende kabinetten en dat het tijd wordt dat de ambtenaren de krachten bundelen.

Politiebonden ACP, NPB en het online initiatief van politiemedewerkers 'Malieveld 2.0', dat op Facebook 20.000 leden heeft, zijn voorstander van gezamenlijke acties. Zorg in Actie en de Actiegroep Fysiotherapie, die op Facebook samen ruim 40.000 leden hebben, zijn ook eveneens voor samen protesteren en kondigen daarnaast nu zelf ook eigen acties aan.

Als in de Tweede kamer de Algemene Beschouwingen bezig zijn, op 16 oktober, wil Zorg in Actie voor zo'n vijftien tot twintig minuten het werk onderbreken. ,,Om 10.16 uur op 16 oktober willen we zorgbreed kort het werk neerleggen'', zegt Marijke Volgers, oprichter van Zorg in Actie tegenover deze site.

30.000 leden

Met bewondering volgde zij het initiatief van de leraren Jan van de Ven en Thijs Roovers. ,,Toen PO in Actie startte dacht ik bij mezelf: dit zijn precies de dingen waar wij ook tegenaan lopen. Te hoge werkdruk, te veel administratie en salarissen die achter blijven bij andere sectoren.'' Volgers liet het er niet bij zitten en de uit Den Bosch afkomstige ambulant begeleider in de ggz startte zelf de Facebookgroep 'Zorg in Actie'. ,,Binnen de kortste keren stroomde die vol met 30.000 leden.''

Lid zijn bijvoorbeeld verpleegkundigen, verzorgenden, ambulancepersoneel en medewerkers uit de jeugdzorg, kraamzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en ziekenhuizen. Volgers over haar achterban: ,,Van ongeschoold tot hbo.''

Manifest

Vandaag presenteert Zorg in Actie samen met vier andere initiatieven in de zorg een manifest. ,,Wij willen terug wat van ons is afgenomen: De tijd om patiënten en cliënten de zorg te geven die ze nodig hebben. Eerlijke lonen zodat we fatsoenlijk rondkomen en nieuwe collega’s aantrekken. De vrijheid om zorg te verlenen, zonder opgelegde onnodige regels die ons belemmeren in ons werk'', zo schrijft het zorgpersoneel. Ook het Nationaal Zorgfonds, Actiegroep Fysiotherapie, het netwerk zzp'ers in de zorg en UMC's in actie steunen dat manifest.

Net als het zorgpersoneel komen ook de fysiotherapeuten met eigen acties. Marcel Pool, initiatiefnemer van de Actiegroep Fysiotherapie: ,,Al tien jaar zijn de tarieven niet aangepast en we merken dat we daar steeds meer mee knel komen te zitten. Op 10 oktober willen we actie voeren tegen de macht van de zorgverzekeraars.'' De fysio's willen 'eerlijke contracten' en leggen daarom op 10 oktober om 10.10 uur het werk tijdelijk neer.

60 miljard bezuinigd

Politiemedewerkers, die traditiegetrouw veel beter georganiseerd zijn in vakbonden dan de gemiddelde zorgmedewerker, zijn ook voor een gezamenlijk protest. Jan Struijs noemt het 'een prima initiatief om het breed aan te pakken'. ,,Politiemensen hebben ook echt last van de uitholling van de dienstverlening. Bezuinigingen op jeugdzorg zijn slecht voor de veiligheid. En de toename van verwarde personen bij ons in de cel is verschrikkelijk. Ik vind het echt oprecht schandalig hoe de publieke sector wordt uitgehold.''