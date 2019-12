Provincie geeft geen gehoor aan luide roep om wc's in treinen

De provincie Gelderland heeft vanmiddag de nieuwe treinplannen vastgesteld. Daarin is weliswaar vastgelegd dat alle treinen van een wc moeten worden voorzien, maar dat dat pas hoeft te gebeuren als de levensduur van de bestaande treinen voorbij is. Voor het ene deel van de regionale treinen is dat in 2037, een ander deel in 2042. Ook dan zal ingezet worden op duurzamere treinen, zodat de dieseltreinen zoals we die nu kennen, verdwijnen.