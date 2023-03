Provincie Utrecht volbouwen met windmolens of drie kerncentrales, berekening JA21 ‘onrealistisch’

Factcheck D66 wil miljoenen zonnepane­len boven parkeerter­rei­nen: hoe haalbaar is dat?

In al het verkiezingsgeweld kreeg een plan van D66 weinig aandacht, maar opmerkelijk is het wel. De partij wil dat parkeerterreinen worden overkapt met zonnepanelen. Daarmee zouden twee miljoen huishoudens van energie kunnen worden voorzien. AD, de regionale titels, Pointer en Nieuwscheckers zochten uit hoe realistisch dat is.