Psycholoog na grensoverschrijdend gedrag Overmars: ‘Dickpics versturen bewijst dat mannen in een seksuele illusie leven’

Nicolette Schipper-Van Veldhoven is lector sportpedagogiek aan Hogeschool Windesheim in Zwolle en heeft onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend seksueel gedrag in de sport.



,,Als je kijkt naar de reacties uit de voetbalwereld op het gedrag van Marc Overmars, dan zie je dat er vooral veel medeleven is. Maar er wordt weinig gepraat over de vrouwen die het betreft. ‘Marc was toch zo’n goede voetbaldirecteur en wat is het zielig’, is de teneur. Typisch redeneren vanuit een mannelijk perspectief.”