Publicist Wim Dankbaar en Peter R. de Vries tegenover elkaar in rechtszaal

Live TwitterPublicist Wim Dankbaar en misdaadjournalist Peter R. de Vries staan vandaag recht tegenover elkaar in de rechtszaal in Amsterdam. De publicist eist wegens smaad en laster rectificaties en een schadevergoeding, mede omdat De Vries hem 'helemaal kierewiet', een 'stalker' en een 'complotdenker' heeft genoemd tijdens uitzendingen van RTL Boulevard. Verslaggever Chris Klomp doet live verslag van de zaak op Twitter.

Volgens Dankbaar, bekend van zijn afwijkende theorie over de moord op Marianne Vaatstra in 1999, is de misdaadjournalist veel te ver gegaan door hem bij RTL Boulevard neer te zetten als een gestoorde complotdenker. De publicist eist zowel van Peter R. de Vries als FremantleMedia (dochterbedrijf RTL Group) 20.000 euro voorlopige schadevergoeding. Als de door hem gevraagde rectificaties er niet komen, wil Dankbaar dwangsommen kunnen innen die oplopen tot 500.000 euro.



De zelf al meerdere keren voor heftige uitspraken veroordeelde publicist stelt nu op zijn beurt dat hem onrecht is aangedaan door 'zeer beledigende kwalificaties zonder wederhoor'. Volgens Dankbaar raakt de 'lastercampagne' van De Vries hem hard. Zo stelt de publicist onder meer dat hij dreigbrieven krijgt en dat ook mensen in zijn omgeving last hebben van de typeringen van de misdaadverslaggever.

Heftige mening

Quote Iemand die zelf vindt dat hij werkelijk alles moet kunnen roepen, moet niet kleinzerig zijn als iemand iets terugroept Peter R. de Vries De bekende misdaadverslaggever Peter R. de Vries vertelde het AD vorige week dat Dankbaar wat hem betreft niet erg kansrijk is in de zaak. ,,Iemand die zelf vindt dat hij werkelijk alles moet kunnen roepen en openbaren en daarbij de belangen van slachtoffers veronachtzaamt, die moet niet kleinzerig zijn als iemand iets terugroept.'' Daar is de advocaat van Dankbaar, Thijs Stapel, het niet mee eens, zo blijkt vandaag in de rechtszaal: ,,Hij heeft een afwijkende mening, maar dat wil niet zeggen dat hij op deze manier mag worden neergezet."

Wim Dankbaar werd onlangs zelf veroordeeld tot het plaatsen van meerdere rectificaties met onjuiste uitspraken over de moeder van Maaike Vaatstra. De voorpagina van zijn website is sinds kort bijna volledig gevuld met de door de rechter afgedwongen rectificaties. Dankbaar beweert al jaren dat de voor de moord veroordeelde Friese veeboer Jasper S. niet de dader is. De overheid zou in zijn ogen de echte dader, een asielzoeker, de hand boven het hoofd houden en de onschuldige S. bewust hebben aangewezen als zondebok.