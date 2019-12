Puppy onder de boom? ‘Doe het niet, je doet niemand een plezier’

Veel mensen willen zo origineel mogelijk uit de hoek komen met hun kerstpresentje. De partner verrassen met een schattige puppy of kitten lijkt dan een ludiek idee, maar de dierenbescherming is er bepaald geen voorstander van. ,,Doe het absoluut niet. Je doet er niemand een plezier mee’’, zegt woordvoerder Dik Nagtegaal. ,,Mensen zijn vaak totaal niet voorbereid op een huisdier als ze dat cadeau krijgen. Met als gevolg dat deze dieren aan hun lot overgelaten worden of gedumpt in een asiel.’’



Volgens de Dierenbescherming doen in Nederland jaarlijks tienduizenden mensen vanuit een impuls een dier cadeau. Vooral in december worden dieren gegeven. Veel van deze beesten belanden vervolgens op straat of in het asiel. De beestjes kunnen zo getraumatiseerd raken. ,,Het leed is vooral onder honden groot’’, weet Nagtegaal. ,,Honden hechten zich snel aan een baasje. De impact is groot als het dier opeens van baasje wisselt of in een asiel eindigt.’’