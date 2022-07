Putdekseldieven slaan massaal toe in dorpen: ‘Per stuk levert het nu zo'n 8 euro op’

In de berm, langs fietspaden, midden in de straat of aan de zijkant van de stoep. In vier dorpen in de Utrechtse gemeente Stichtse Vecht zijn ineens grote zwarte gaten te zien. Wie niet oppast, zakt er pardoes in weg. Levensgevaarlijk, aldus de gemeente, die haar inwoners waarschuwt: ,,Een put zonder deksel is een gevaar voor spelende kinderen, voetgangers en fietsers.” Ook burgemeester Ap Reinders is geschrokken: ‘Te gek voor woorden, maar het gebeurt. Opgelet dus!’