Raad van State buigt zich over natuurvergunning circuitpark Zandvoort

De milieuclubs zijn het niet eens met de vergunning en gingen daartegen in beroep bij de rechtbank in Noord-Holland. Zij voeren onder meer aan dat de rechtbank de situatie niet goed heeft beoordeeld, waardoor de huidige vergunning juist tot meer stikstofuitstoot op het beschermde natuurgebied leidt. De rechtbank verklaarde in april van dit jaar de bezwaren van de natuur- en milieuorganisaties ongegrond. De natuur- en milieuorganisaties zijn het met die uitspraak niet eens en zijn in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. In afwachting van een definitieve uitspraak wordt nu gevraagd de vergunning alvast te schorsen.

Referentiesituatie

De rechtbank is voor wat betreft de stikstofuitstoot op het circuit uitgegaan van de situatie op 7 december 2004. Natuurgebied ‘Kennemerland-Zuid’ kreeg destijds de status van beschermd Natura 2000-gebied. Wat toen was toegestaan vormt de zogenoemde referentiesituatie. De uitstoot toen was 10.000 kg stikstof per jaar. In de natuurvergunning die nu ter discussie staat is die uitstoot beperkt tot 6000 kg stikstof per jaar.



Ook is volgens de rechtbank van belang dat het aantal racedagen in de vergunning is beperkt ten opzichte van de referentiesituatie. De aanpassingen die het circuitpark wil doen, bestaan onder meer uit het plaatsen van tijdelijke tribunes, de aanleg van twee tunnels en een herprofilering van het circuit.