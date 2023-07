Raad van State: natuurvergunning Circuit Zandvoort blijft overeind, ‘races mogen doorgaan’

Opeens veel lagere celstraf voor Ba­lie-jihadist, maar komt hij ook echt vrij?

‘Balie-Syriër’ Aziz A. is maandag door het hof in Den Haag in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 6,5 jaar voor onder meer deelname aan een terroristische organisatie. Dat is fors lager dan de 22,5 jaar die geëist was en de veroordeling van 15 jaar en 9 maanden cel die de rechtbank Rotterdam had opgelegd.