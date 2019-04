Raadkamer houdt tramschutter Gökmen Tanis nog ten minste drie maanden vast

Meisje van 14 uit ‘dorp in oosten Brabant’ gedwongen tot seks in hotel

12:18 TILBURG - Loverboy Rens G. krijgt jeugd-tbs omdat hij een meisje van 14 jaar ‘uit een dorp in het oosten van Brabant’ heeft uitgebuit in de prostitutie. Hij liet haar betaalde seks hebben in een hotel in Asten. Een compaan van hem, Frans M. uit Helmond, werd tot twaalf maanden cel veroordeeld, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De twee stonden terecht voor de rechtbank in Breda.