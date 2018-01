Raadslid moet 118.500 euro terugbetalen

Het Haarlemmermeerse raadslid Anneke van der Veer is veroordeeld tot het terugbetalen van 118.500 euro die via factuurfraude werd afgetroggeld van modemerk Benetton. Dat blijkt uit een onlangs verschenen faillissementsverslag.

Benetton werd in 2015 slachtoffer van een ingenieuze vorm van factuurfraude. Een kantoor van het modemerk in Parijs dacht de jaarhuur te betalen. In werkelijkheid belandde het huurbedrag van maar liefst 1,2 miljoen euro in handen van fraudeurs, die gebruikmaakten van de bankrekening van een bedrijfje in Vught.



Het inmiddels failliete bedrijfje EBLP in Vught sluisde de buit razendsnel door. Ruim 1 miljoen euro werd overgemaakt naar bankrekeningen in China. Een bedrag van 118.500 euro bleef dichter bij huis: het belandde op de bedrijfsrekening van gemeenteraadslid Anneke van der Veer uit Nieuw- Vennep.

Meesteroplichter

Van der Veer deed in die periode zaken met plaatsgenoot Ari Olivier. Ze kende diens reputatie als meesteroplichter, maar vond dat 'iedereen een tweede kans verdient'. Volgens het raadslid was er niets mis met de transactie. Voor de 118.500 euro zou het bedrijfje uit Vught een effectenportefeuille bij haar hebben gekocht. Ze zegt niets van fraude bij Benetton te hebben geweten.



Curator Egbert van Ewijk, die het faillissement van EBLP onderzoekt, vroeg maandenlang om bewijs voor het bestaan van die effectenportefeuille. Toen Van der Veer 'onvoldoende en onduidelijke informatie' aanleverde, spande hij een procedure aan, zo blijkt uit zijn onlangs verschenen faillissementsverslag. Op 18 oktober heeft de rechtbank in Haarlem Van der Veer veroordeeld. Ze moet de curator een bedrag betalen dat inmiddels is opgelopen 119.500 euro. Er is beslag gelegd op haar woning.

Tonnen