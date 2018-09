Raadslid PVV Delfzijl stapt op om Facebookbericht

Onder een Facebookbericht van de regionale zender RTV Noord over een brand in het asielzoekerscentrum in Ter Apel had hij geschreven: 'Blussen met benzine!' Smeding bevestigt zijn vertrek na een bericht van RTV Noord. Over zijn opmerking wil hij niets zeggen. ,,Ik ga er niet meer op in, er is genoeg over gezegd. Het is goed zo'', is het enige dat hij kwijt wil.