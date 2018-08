Rabo keert eerste miljoen uit aan slachtoffers kluisjesroof Oudenbosch

Een miljoen euro. Dat is tot dusverre het bedrag dat de Rabobank aan schadevergoedingen heeft uitgekeerd aan gedupeerden van de kluisjesroof eerder dit jaar in Oudenbosch.

De bank heeft naar schatting nog zo'n vier miljoen euro te verdelen onder de slachtoffers, maar het is de vraag of de volledige schade daarmee gedekt wordt en hoe dat verdeeld zal worden. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de totale buit zeker tien miljoen bedraagt.

Het is aan de klanten van de Rabobank om te bewijzen wat er in hun kluisje lag, maar dat blijkt geen gemakkelijke opgave. De bank weet zelf namelijk niet precies hoeveel waarde er in de honderden kluisjes zat die in het weekend van 3 en 4 maart werden leeggeroofd. Twee dieven kregen, waarschijnlijk met hulp van twee beveiligers van het bankgebouw, toegang tot de kluisruimte. Het alarmsysteem werd daarbij uitgeschakeld, zodat de dieven ongestoord hun gang konden gaan en de kluiskelder konden leegroven.

Traceren

Het Openbaar Ministerie heeft een vermoeden dat de buit inmiddels in het buitenland is, waardoor het meer tijd zal kosten om de zaak te onderzoeken en de buit te traceren.

De klanten van de Rabobank moesten aan de hand van foto’s of taxatierapporten aantonen welke kostbaarheden ze in de kluis bewaarden. Aanvankelijk hanteerde de bank een aansprakelijkheidsbeperking van 45.000 euro. Later herriep Rabo-directeur Johan Staes deze begrenzing. ,,Om tegemoet te komen aan gedupeerde klanten van wie de inhoud van het safeloket is ontvreemd, is besloten álle aannemelijk gemaakte schade te vergoeden.''

Surinaams goud

De praktijk is anders, meldt een gedupeerde cliënt uit Oudenbosch, die anoniem wil blijven. Hij deed opgave van contant geld en sieraden, gestolen uit zijn kluisje in het eerste weekeinde van maart. Deze week ontving hij een brief waarin de bank laat weten het baar geld geheel te vergoeden. Voor de ontvreemde sieraden is de bank bereid een kwart van de vordering te betalen.

,,Het strookt in de verste verte niet met de werkelijke waarde van mijn sieraden die uit een erfenis afkomstig zijn. Het is 22 karaat goud en op basis van de goudprijs is mijn claim tot stand gekomen. Maar de schade-expert van de bank beweert dat het Surinaams goud is en derhalve veel lager uitvalt dan de goudkoers.''

De man heeft een jurist ingeschakeld in de hoop dat de claim geheel wordt uitgekeerd. ,,Ik ben nieuwsgierig in hoeverre andere klanten zich ook tevreden moeten stellen met een schijntje. Naar buiten toe zegt de bank zich moreel verantwoordelijk te voelen voor de gevolgen van de inbraak. Ik heb met foto's en taxatierapporten aannemelijk gemaakt wat ik in goed vertrouwen in de bankkluis had liggen. Daar is mijn claim op gebaseerd.''

De grens over

Rabobank-woordvoerster Elise van Heeswijk kan niet op individuele gevallen ingaan. ,,Tot dusverre is ruim 1 miljoen euro uitgekeerd, met name de claims over gestolen contant geld. De afwikkeling van schadeclaims voor sieraden is complexer en gaat nog wel enkele maanden duren. Schade-experts moeten de claims beoordelen. Alles gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. We informeren onze cliënten zo goed mogelijk en zullen dat in de nazorg ook blijven doen.''