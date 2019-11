Racisme in het profvoetbal: ‘Ik vond een banaan in mijn tas na het douchen’

Arbeidsmi­gran­ten in Heino vrezen ‘grillige’ parkbeheer­der: ‘We hebben geen enkele bescher­ming’

9:08 Niet de slechte huisvestingsomstandigheden, maar het volledig overgeleverd zijn aan de grillen van de beheerder is het grootste probleem op park Old Heino, in het hart van Salland. ,,Als de beheerder het op jou gemunt heeft, loop je het gevaar van het park te worden gestuurd. Hij komt ook onaangekondigd huisjes binnen om controles op bijvoorbeeld drugs uit te voeren. We hebben geen enkele bescherming”, zegt de Poolse parkbewoner Pawel Staśkewicz (33).