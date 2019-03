Radicaal windmolenprotest in noorden nadert kookpunt: ‘De grens is bereikt’

Lekker Makkelijk Al die gadgets die tijd zouden opleveren, maar toch hebben we als ouders juist minder tijd

20:03 Nynke de Jong, Hanneke Hendrix en Alex van der Hulst schrijven per toerbeurt over zaken die het leven van jonge ouders gemakkelijker moeten maken. Hoe kan het dat we allemaal spullen kopen die ons tijd zouden opleveren, maar dat we alleen maar minder tijd hebben? vraagt Hanneke zich af.