Radiologen schrijven brandbrief aan Blokhuis: ‘MRI-scan redt levens Nederlandse vrouwen’

Reactie op advies Gezondheidsraad

De brandbrief van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) komt als een reactie op het negatieve advies dat de Gezondheidsraad aan staatssecretaris Blokhuis gaf over de MRI-scan als onderdeel van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.



,,Naar onze mening is er zeer overtuigend en solide bewijs voor de waarde van MRI-screening bij vrouwen met zeer veel klierweefsel in de borsten", is onder meer in de brief te lezen. ,,En dient dit geïmplementeerd te worden.” Ook spreken de artsen de hoop uit dat de gedeelde informatie van invloed is op het standpunt van Blokhuis richting de Tweede Kamer en daarmee ‘potentieel levensreddend voor de betrokken Nederlandse vrouwen’.