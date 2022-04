Radiozender Arrow Bluesbox weigert Johan Derksen te laten vallen: ‘Dit is één grote farce’

Deze puppy’s worden stoere hulphonden: ‘Het is slopend, kind opvoeden is makkelij­ker’

Vandaag is niet alleen Koningsdag, maar ook de Dag van de Geleidehond. De vraag naar nieuwe hulphonden groeit, dus zijn meer pleeggezinnen nodig om pups ‘met een missie’ op te voeden. In Woerden wonen bij toeval twee families in één straat die dit met veel liefde doen. ,,Wij maken er andere mensen dolblij mee.”

27 april